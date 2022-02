Torna il corso di birdwatching del centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio

Il Centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio torna ad organizzare un corso di birdwatching, strutturato in quattro incontri in presenza e tre uscite in campo per esercitarsi in natura.

Ad aprire il corso sarà l’ornitologo Lorenzo Vanni, che affronterà gli aspetti legati alla conservazione degli uccelli in relazione alla pratica del birdwatching. Minimizzare il disturbo recato agli animali, partecipare alla raccolta di dati su questa classe dei vertebrati, tutelare le aree di maggiore interesse per l’avifauna, fanno parte delle buone pratiche del birdwatcher.

Trattandosi infatti di un’attività ricreativa che si fonda su conoscenze puntuali, il birdwatching offre la possibilità di dare un contributo concreto alle attività di studio e di conservazione degli uccelli. Questo primo incontro servirà quindi, non solo ad acquisire gli elementi di base, ma soprattutto e ad imparare ad accostarsi (eticamente e praticamente) in modo corretto al mondo straordinario della biodiversità.

Seguiranno tre incontri relativi agli ambienti naturali più significativi della Toscana, tenuti da esperti del Centro Rdp Padule di Fucecchio e del Centro ornitologico toscano: birdwatching nelle zone umide (relatore Alessio Bartolini); birdwatching e birdlistening negli ambienti forestali (relatore Guglielmo Londi) e birdwatching nei prati-pascoli e ambienti rupicoli (relatore Andrea Vezzani).

Il corso, rivolto ad un pubblico ampio di appassionati, studenti, tecnici ed amministratori, si svolgerà in presenza nei locali del Centro visite della riserva naturale del Padule di Fucecchio, a Castelmartini, a partire da venerdì 1 aprile.

Saranno rispettate tutte le norme anti contagio vigenti nel periodo; al momento per accedere al centro visite è richiesto il green pass rafforzato (vaccinazione/guarigione) e all’interno è obbligatorio l’utilizzo della mascherina di protezione.

Fra aprile e maggio sono previste anche tre uscite sul territorio la domenica mattina, con la partecipazione di esperti: nel Padule di Fucecchio, sul Colle di Monsummano, e a Croce a Veglia.

Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 15 partecipanti e prevede un numero massimo di 25 partecipanti: ai corsisti è richiesta una quota di adesione di 50 euro (quota scontata di 30 euro per gli studenti).

Per informazioni e adesioni è possibile contattare il Centro Rdp Padule di Fucecchio (telefono 0573.84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it). Per l’iscrizione inviare nome e recapito telefonico.