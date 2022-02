Carnevale di S. Croce, Lambertucci attacca: “Sono stato ignorato”

Carnevale di Santa Croce, il cambio di nome e della compagine sociale provoca l’immediata reazione di Alessandro Lambertucci.

“Sono stato informato che si è svolta ieri sera l’assemblea dell’associazione comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi che ha deliberato la variazione dello statuto dell’associazione, che prevede tra le altre cose il cambio del nome e della compagine sociale, con la motivazione di renderlo più consono a presunte esigenze operative. Non spetta certo a me entrare nel merito di queste decisioni che rimangono un atto privato di questa associazione ma posso esprimere tutta la mia meraviglia perché stavo sempre aspettando una telefonata del nuovo Presidente che alcuni mesi fa annunciava di volermi incontrare per conoscere anche il mio punto di vista sulla rivoluzione che stava per essere messa in atto. Quella telefonata ormai è superata così come l’occasione di un confronto che poteva arricchire entrambi nell’interesse di una manifestazione che è nel cuore dei santacrocesi”.

“Credo che l’esigenza di quella telefonata sia svanita quando ho iniziato pubblicamente a sostenere che la politica di sinistra, in questo paese, sta scientemente permeando tutte le associazioni presenti per avere, al momento opportuno, una cassa di risonanza con i cittadini utile a intercettare i loro voti alle prossime elezioni comunali. In quel momento vi è stata una sonora levata di scudi contro le mie dichiarazioni ma io credo e ribadisco ancora oggi che questo modo di operare, inserendo militarmente al vertice di tutte le associazioni uomini legati a doppio filo alla maggioranza politica di questo paese – attacca -, non faccia crescere la nostra città e non favorisca una visione libera con la conseguenza negativa che, alla lunga, questo porti al depauperamento delle risorse migliori che ci sono e si alimentano in questo tipo di associazioni. Spero tanto di sbagliarmi e sarò felice di essere smentito. Faccio comunque i miei auguri al Carnevale Santacrocese affinché possa volare sempre più in alto libero da inutili condizionamenti politici”.