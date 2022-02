Infrastrutture sportive, la Toscana investe oltre 12 milioni di euro

Definire le linee guida della collaborazione finanziaria 2022 dedicata allo sviluppo di progetti e al sostegno agli investimenti per il miglioramento delle infrastrutture sportive e culturali, pubbliche e private.

Questo il tema al centro dell’incontro che si è svolto a Firenze tra i presidenti della Regione Toscana, Eugenio Giani, e dell’istituto per il credito sportivo (Ics), Andrea Abodi.

Piena sintonia su strumenti e obiettivi da raggiungere, anche attraverso la firma entro il mese di marzo della convenzione Regione Toscana-Fidi Toscana-Ics.

Tanta soddisfazione è stata espressa da parte del presidente Giani per i risultati del bando cultura Ics 2021, con la Regione Toscana al primo posto tra le regioni italiane con 15 progetti, di cui 13 già stipulati, per un totale di erogazioni pari a 12 milioni 970mila 654 euro, che hanno attivato investimenti per 32 milioni 638mila 784 euro.