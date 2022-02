Passeggiate senza più rifiuti, li hanno raccolti i Bersaglieri

Alcuni iscritti all’Associazione Nazionale Bersaglieri di Montopoli Valdarno, guidati dal presidente Sergio Pasqualetti, hanno provveduto a ripulire dai rifiuti alcune strade del territorio comunale, in special modo lungo la strada che collega Montopoli a San Romano e lungo la via di Chiecina.

Strade estremamente frequentate, che lo diverranno ancor di più con l’inizio del periodo estivo e che ora non passeranno più tra rifiuti e sacchi della spazzatura abbandonati da incivili.

Foto 2 di 2



In poche ore sono stati raccolti alcuni quintali di spazzatura conferiti poi dai volontari della sezione Bersaglieri in discarica.

L’iniziativa, preventivamente comunicata alle autorità, ha ricevuto il plauso del sindaco Giovanni Capecchi e degli uffici competenti.

Ora la cittadinanza potrà tornare a godere dello splendido paesaggio per le passeggiate.