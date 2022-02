Territorio in Comune ci mette il cuore per San Valentino

Con un grande cuore di fiori in piazza Spalletti a Ponte a Egola, l’associazione Territorio in Comune festeggia San Valentino. Continua così la tradizione di sottolineare alcuni momenti dell’anno con installazioni a tema per rallegrare la frazione di San Miniato.

Il 14 febbraio, quindi, un grande cuore di fiori sarà collocato in piazza Spalletti Stellato per fornire agli innamorati di tutte le età uno sfondo inusuale e romantico per le loro fotografie, magari condividere sui social con amici e familiari. O anche da tenere gelosamente per sé.