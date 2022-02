Montopoli nel cuore ripulisce i sottofossi, pronti a marzo

Il clima non è ancora ideale. Ma è proprio in queste giornate che un po’ di sole fa uscire la voglia di passeggiata. Così, i membri del comitato Montopoli nel cuore si sono messi all’opera per ultimare il recupero del percorso paesaggistico dei sottofossi, così da ridare agli abitanti e ai turisti l’opportunità di fruire di momenti piacevoli, di passeggiate ristoratrici dopo le tante difficoltà legate al Covid 19.

L’intento è quello di restituire pubblicamente questo bene a tutta la popolazione il giorno 8 marzo 2022, festa della donna e anniversario dell’inizio dei lavori che hanno visto coinvolte tante persone amanti della loro città. Il comitato ha già messo mano a nuovi progetti, che avranno inizio a breve per coinvolgere attivamente quanti più abitanti di Montopoli e dintorni.