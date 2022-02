Un nuovo sacerdote nella diocesi di San Miniato, domenica l’ordinazione

Sarà ordinato sacerdote domenica 20 febbraio alle 17 in cattedrale. La diocesi di San Miniato si prepara così ad accogliere un altro giovane sacerdote: don Marco Paoli non ha ancora 40 anni. Di Capannoli, diploma da geometra, ha sentito forte la chiamata a un passo dalla laurea in ingegneria, che ha mollato per iniziare teologia e il percorso da sacerdote.

Qualcosa che doveva essere già nell’aria, visto che la tesi di laurea doveva essere il progetto di una nuova chiesa per Fucecchio.

Lo scorso anno l’ordinazione a diacono mentre presta servizio alla parrocchia di Cerreto Guidi (nella foto Marco, nuovo diacono per la diocesi di San Miniato) e ora la conclusione di un percorso che poi è l’inizio di un altro, quello del resto della sua vita e l’assegnazione alla sua nuova parrocchia.