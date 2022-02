Una giornata per raccontare l’epilessia, open day a Pontedera

Lunedì 14 febbraio, la Neurologia dell’ospedale Lotti di Pontedera, diretta da Renato Galli, aderisce alle iniziative promosse dalla Lega Italiana contro l’Epilessia, nella giornata mondiale dell’epilessia.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l’open day sarà telefonico. Infatti, domani lunedì dalle 14 alle 17, telefonando al numero 0587-273281, la dottoressa Cristina Frittelli risponderà alle domande e alle richieste di chiarimenti dei cittadini.

L’ambulatorio dedicato ha in carico circa 400 pazienti affetti da epilessia che al Lotti hanno la possibilità di svolgere quasi tutti gli esami specifici. La Giornata Mondiale dedicata all’epilessia, una delle malattie neurologiche più diffuse al mondo, ricorre annualmente ogni secondo lunedì di febbraio e l’intero mese di febbraio è un periodo di iniziative ed eventi di sensibilizzazione.

In questa giornata infatti si promuove una corretta informazione e si sensibilizza l’opinione pubblica riguardo ad una malattia per la quale chi ne è affetto soffre spesso più per le discriminazioni sociali legate a pregiudizi e ignoranza, che per la malattia stessa. La Lice, la società scientifica che in Italia riunisce più di mille medici epilettologi, promuove da molti anni campagne informative sul territorio nazionale ed una serie di iniziative volte a diffondere conoscenza e consapevolezza.