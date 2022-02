Botoni, in uscita altri Racconti del medico condotto

E’ morto quasi tre anni fa. Ma è anche la dimostrazione che chi ha fatto tanto in vita, non muore mai del tutto. Così, sta per uscire un libro postumo di Luciano Botoni (leggi anche), il dottore di Orentano di Castelfranco di Sotto, l’ultimo medico condotto e custode di un tempo che è un cimelio dell’altro secolo, di quando non serviva lo specialista e a volte anche medico e veterinario potevano coincidere.

I racconti del medico condotto è l’ultimo libro del dottor Botoni, scritto prima di morire e dedicato ai suoi pazienti. Pubblicato da Marinari Editore, racconta solo di striscio di medicina, inserita nella sua vita da medico che incrocia storie, persone, tragedie e gioie in un paesino della provincia. Storie nuove ma su un modello collaudato, quello di Vademedicum pubblicato nel 2004.