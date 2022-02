Una canzone di ringraziamento e un omaggio a tutti i presenti. Così i bambini della scuola dell’infanzia “C’era una volta” di San Pierino hanno accolto i due nuovi scuolabus che entreranno in servizio in tutto il comune di Fucecchio.

A dare un contributo per l’acquisto Crédit Agricole e la Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato, i cui rispettivi rappresentanti, Massimo Cerbai e Antonio Guicciardini Salini, erano presenti oggi (15 febbraio) all’inaugurazione. Insieme a loro il sindaco Alessio Spinelli, la vice Emma Donnini, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Montanelli-Petrarca Marinella Pascale, il consigliere comunale, nonché delegato Anci – Associazione nazionale dei comuni italiani – Marco Cordone e il presidente della Fucecchio Servizi Srl Lorenzo Calucci.

Salgono così a 9 i mezzi a disposizione del Comune che ogni giorno trasportano circa 625 bambini e ragazzi. I pulmini vanno ad aggiungersi agli altri 7 già in dotazione alla Fucecchio Servizi Srl, la società in house del Comune che si occupa anche dei servizi scolastici, e ai 3 mezzi del Tpl (Trasporto Pubblico Locale) che svolgono il servizio in orario mattutino. Al taglio del nastro ha fatto seguito la benedizione dei mezzi con i parroci Don Polidori e Don Castel.

“I nuovi mezzi che presentiamo oggi – ha dichiarato il sindaco Spinelli – sono la testimonianza del continuo impegno da parte dell’amministrazione comunale nel miglioramento dei servizi scolastici ma anche della coesione del nostro territorio che, attraverso la generosità e la lungimiranza di un ente privato e di una banca, vede oggi implementare i servizi a sostegno delle famiglie e dei ragazzi. Ringraziamo pubblicamente la Fondazione Cassa di Risparmio San Miniato e Crédit Agricole per la scelta che hanno compiuto e che va a favore della nostra comunità”.

L’ampliamento del parco mezzi è stata anche occasione per fare il punto sull’andamento dei servizi scolastici a Fucecchio. Un po’ di numeri: sono circa 3.300 gli studenti che frequentano le scuole fucecchiesi (suddivisi su tre istituti: Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca, Direzione Didattica Statale, Istituto Superiore Arturo Checchi) tra scuole d’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. Il servizio di trasporto scolastico è utilizzato da 625 studenti. Si compone di 9 scuolabus e 3 mezzi del Tpl, gli autisti della Fucecchio Servizi Srl che svolgono il servizio di trasporto sono 10. Ogni scuolabus percorre tra i 20 e il 25 mila chilometri all’anno.

Sono invece 1500 gli studenti che in media ogni giorno utilizzano il servizio di mensa scolastica sempre gestito dalla Fucecchio Servizi Srl. Un altro servizio molto importante è quello del pre-scuola: 95 alunni usufruiscono della possibilità di arrivare a scuola in anticipo sull’orario di ingresso grazie al servizio di accoglienza e sorveglianza.