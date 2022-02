Possibili disagi in arrivo fra San Miniato Basso e San Pierino di Fucecchio per i lavori al viadotto della Francesca. La Strada Regionale 436 necessita di lavori strutturali, soprattutto nel tratto del cavalcaferrovia. Lavori che porteranno alla chiusura parziale del tratto (senso unico alternato) dalla dalla prossima settimana fino presumibilmente alla fine di aprile.

La struttura, già interessata da un intervento che, l’anno scorso, ha riguardato soprattutto i piloni e gli scoli delle acque piovane, sarà oggetto di un nuovo cantiere. Questa volta il lavoro di ruspe e operai sarà più invasivo per la viabilità, perché opereranno sulla parte superiore del viadotto. L’opera avrà un costo di circa 138mila euro con lavori sono a carico della Provincia che ha affidato l’appalto a una ditta di Pomarance.

L’ordinanza, ancora da dettagliare, lascerà comunque il senso alternato per ridurre al minimo i disagi: anche l’avvio dei lavori non è casuale, a pochi giorni dalla chiusura del cantiere che per mesi ha bloccato il ponte di Calcinaia, riaperto alcuni giorni fa. L’opera sanminiatese si inserisce nel più ampio quadro dei lavori che da anni interessano la messa in sicurezza della strada regionale 436, che anche sul lato di San Pierino in passato hanno creato non pochi disagi provocando anche qualche scaramuccia sulle competenze fra comuni, Città Metropolitana e Regione.

I lavori riguarderanno la parte superiore del ponte, con rifacimenti ai giunti del viadotto, sistemazione delle canaline di scolo, ristrutturazione delle impermeabilizzazioni e allo stesso manto stradale, con tanto di scarificazione dell’asfalto esistente, già provato dal regolare passaggio di mezzi pesanti. Lavori che inevitabilmente, in un tratto così densamente trafficato, potrebbero causare non pochi disagi al via vai delle auto in ingresso e uscita dalla superstrada. Non a caso, nelle settimane scorse, il comune era stato impegnato in una serie di riunioni operative anche con la polizia municipale, per prepararsi al meglio a gestire la situazione viabilità.