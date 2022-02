Il Pnrr regalerà una nuova palestra alla Montanelli Petrarca di Fucecchio

Grazie alle risorse del Prnn la scuola media Montanelli Petrarca in via della Repubblica a Fucecchio avrà una nuova palestra più moderna, sicura, funzionale ed ecosostenibile. Sorgerà al posto dell’attuale che ormai ha fatto il suo tempo. L’importo previsto per la nuova infrastruttura è di un milione e 400mila euro.

Sulle infrastrutture scolastiche l’amministrazione comunale ha deciso di investire molte delle risorse del Prnn con un elenco di interventi che vedono rinnovare, restaurare, consolidare o ristrutturare i principali plessi scolastici a partire dalle scuole elementari “Carducci” e “Pascoli” del capoluogo, fino alle scuole dell’infanzia “il Pesciolino Arcobaleno” sempre a Fucecchio, “ il paese dei Balocchi” a Pinete e l’asilo nido “La Gabbianella” in via Foscolo per il quale è stata prevista anche la costruzione di una mensa scolastica.

Ma è sulla scuola media Montanelli Petrarca che la giunta comunale guidata dal sindaco Alessio Spinelli cala il carico da undici: una nuova palestra al posto dell’attuale datata 1981. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto da personale interno all’ente è stato approvato nei giorni scorsi e va ad allungare l’elenco degli interventi per i quali il Comune di Fucecchio ha deciso di attivare le risorse del Prnn.

L’attuale palestra che si affaccia su via Leonardo da Vinci è stata ormai superata dai tempi, realizzata oltre quant’anni fa in cemento armato prefabbricato ed assemblato, oggi si presenta in condizioni di vetustà. Il progetto di fattibilità approvato ne prevede la sostituzione con un nuovo edificio di uguali dimensioni nello stesso resede con strutture portanti in acciaio e copertura con pannelli fotovoltaici. L’intervento ovviamente potrà essere attivato subordinatamente al reperimento delle risorse finanziarie e previo adeguamento degli atti di programmazione e di bilancio.

Nella palestra della scuola media si svolgono anche allenamenti e nei fine settimana partite delle squadre locali di basket e pallavolo per cui la nuova struttura, più moderna e funzionale, potrebbe garantire oltre allo svolgimento dell’educazione fisica per gli studenti, anche allenamenti e prestazioni agonistiche all’altezza ed in particolare in sicurezza.