Lavori sulla rete, Santa Croce sull’Arno e Staffoli senza elettricità

Per lavori sulla rete elettrica, venerdì 18 febbraio i tecnici di e-distribuzione dovranno interrompere l’erogazione dell’energia in alcune vie di Santa Croce sull’Arno e Staffoli.

Dalle 8,30 alle 13 mancherà l’energia in alcune abitazioni di via di Pelle, via Caduti Arma Carabinieri, viale Buozzi, via Puccini, via della Libertà, via Don Morosini e dalle 13 alle 18,30 in alcune abitazioni di via Colombo, largo Caboto, via del Bosco 292.

A Staffoli, dalle 9 alle 16,30 mancherà la corrente in alcune abitazioni di via Bocciardi, via Pieraccioni, via Carmignano, via Casoni, via Livornese, via delle Pinete, via dei Bechini, via Spedaletto, via Molino di Turo, via Livo, via Villa Menicucci, via Villa Lami, via Paduletta e via della Pace.

I numeri civici interessati sono avvisati da cartelli appositamente affissi.