Lavoro: posizioni aperte a Stella Maris, FarmaValdera e un calzaturificio

Un collaboratore amministrativo livello D addetto al controllo di gestione alla Fondazione Stella Maris e cinque farmacisti collaboratori, con contratto a tempo indeterminato e pieno, da destinare alle sedi di Ponsacco e Santa Maria a Monte a FarmaValdera. Inoltre, il calzaturificio Altalena di Castelfranco di Sotto cerca un grattatore con possibilità di contratto a tempo indeterminato (per candidarsi chiamare lo 0517 478103 chiedendo di Teresa o Alessandro).

Fondazione Stella Maris

Irccs è alla ricerca, per la propria sede amministrativa di Calambrone, di un collaboratore amministrativo livello D (addetto al controllo di gestione e programmazione risorse). Per la candidatura si richiede il possesso della laurea magistrale in discipline economiche, capacità di lettura e analisi del bilancio e relativi indici, utilizzo del pacchetto Office, con attitudine all’utilizzo di Excel.

Costituiscono requisiti preferenziali una pregressa esperienza nel ruolo, preferibilmente all’interno di aziende sanitarie, titoli di perfezionamento legati al profilo richiesto, buone capacità di problem solving, versatilità e flessibilità nel lavorare all’interno di un ambiente dinamico e in forte crescita. Completano il profilo buone capacità relazionali e comunicative, in particolare con riferimento all’attitudine al lavoro in team.

Prevista iniziale assunzione a tempo determinato finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato e con prospettive dirigenziali di carriera. Per la candidatura si prega di inviare lettera di presentazione con CV allegato all’indirizzo mail: candidature@fsm.unipi.it

FarmaValdera

La società di gestione delle farmacie comunali di Capannoli, Pomarance, Ponsacco e Santa Maria a Monte, che ha indetto una selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria. La domanda di ammissione al concorso, corredata di tutti i documenti obbligatori richiesti, dovrà pervenire in busta chiusa e indirizzata al direttore generale di Farmavaldera, via del Commercio 23, 56033 Capannoli, entro le 13 del 5 marzo 2022. Oltre ai normali requisiti generali si richiede il diploma di laurea in farmacia o chimica e tecnologie farmaceutiche conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario oppure laurea specialistica quinquennale (LS-14) in farmacia e farmacia industriale o laurea magistrale quinquennale in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche.