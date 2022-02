Taviani e Leonora addio riportano il premio della critica da Berlino

Taviani a Berlino 10 anni dopo. Non è stato Orso d’oro come fu per Cesare non deve morire, ma il primo film senza il fratello Vittorio, ha portato a Paolo e a Leonora addio il premio Fipresci della critica internazionale.

Il regista ritirerà il premio al cinema Hackescher Höfe dalla giuria Fipresci perché “Guidato dallo spirito libero del genio di Pirandello, il regista mescola poesia, malinconia, ma anche ironia, fantasia e letizia per raccontarci i misteri della vita, della morte e della memoria”.