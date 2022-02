Partiranno proprio in questi giorni i lavori per l’estensione di due reti di servizi: quella del gas metano, che interesserà alcune località collinari delle Cerbaie, e quella della fibra ottica che invece consentirà di usufruire di connessioni veloci a internet su gran parte del territorio comunale.

Gas metano

I primi incontri tra l’amministrazione comunale e Toscana Energia risalgono all’anno 2014. La necessità manifestata dal Comune di Fucecchio, che si fa portavoce dell’esigenza di tanti cittadini, è quella di estendere la rete del gas metano alle frazioni che si trovano sulle colline delle Cerbaie e ad altre aree del territorio. L’amministrazione dell’allora neo sindaco Spinelli ottiene l’impegno da parte di Toscana Energia di presentare 3 progetti: riguarderanno Via Mazzone a San Pierino, Via Ramoni tra le frazioni di Ponte a Cappiano e Torre, e gran parte del territorio collinare compreso tra Querce, Pinete e Massarella. I primi due progetti vengono conclusi rapidamente e alla fine del 2016 in via Mazzone e Via Ramoni i cittadini possono usufruire della nuova rete di distribuzione. Il Comune sollecita Toscana Energia per il terzo intervento che, dopo un periodo di stallo dovuto a varie modifiche, viene ripresentato nel 2019 per un totale di oltre 20 km di condutture tra Querce, Pinete e la località Balzello. La Giunta comunale con la delibera 55 del 27 febbraio 2020 riconosce le opere di pubblica utilità ma i lavori da parte di Toscana Energia non decollano. Arriviamo ai giorni d’oggi: Toscana Energia presenta un nuovo progetto diviso in lotti: il primo lotto parte da Massarella in direzione Pinete per una lunghezza complessiva di 9,3 km. Il primo stralcio, per un totale di 3,5 km (da Massarella fino a Dreoli e poi passando per via Casabianca fino alla località Niccoletti) vedrà l’inizio dei lavori lunedì prossimo 21 febbraio. Toscana Energia, con i tecnici della Città Metropolitana di Firenze e del Comune di Fucecchio, ha già individuato alcune aree di cantiere tra cui la principale nel parcheggio del cimitero di Massarella.

Foto 3 di 4







Fibra ottica

FTTH sta per Fiber To The Home. E’ la moderna tecnologia che consente di avere la fibra ottica per la connessione veloce a internet fino alla propria abitazione. Fucecchio e il territorio comunale, a partire dai prossimi giorni, saranno interessati da una serie di lavori che verranno realizzati dalle aziende FiberCop e Open Fiber. La prima, sfruttando il precedente intervento di Telecom che ha portato alle 65 cabine dislocate sul territorio la fibra, avvicinerà ai terminali prossimi alle abitazioni i cavi della banda ultra larga. In pratica è l’ultimo step prima della richiesta da parte del cliente privato, sia esso un cittadino che un’azienda. In questi giorni sono in corso i sopralluoghi, anche da parte dei tecnici comunali, per posizionare i nuovi cassetti necessari a completare le operazioni. Intanto l’amministrazione comunale ha già rilasciato il nulla osta per i lavori di trasferimento della fibra presso alcuni dei 65 armadietti dedicati.

Contemporaneamente Open Fiber, operatore all’ingrosso nel mercato italiano di infrastrutture di rete, lavorerà per portare la fibra e la tecnologia FTTH anche nelle cosiddette aree bianche, quei luoghi a bassa densità abitativa che non sarebbero altrimenti appetibili da operatori di mercato andando così e ridurre il cosiddetto digital divide.

(notizia in aggiornamento)