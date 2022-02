Un convegno per spingere il turismo, “Allo stesso tavolo i vertici della Regione e le associazioni di categoria”

Cogliere le tendenze della stagione turistica ormai alle porte e mettere in pratica le relative strategie di promozione al fine di creare un’offerta adeguata ai turisti che si apprestano a raggiungere il territorio dell’Empolese Valdelsa e Montalbano. Di questo si parlerà nel convegno di settore in programma mercoledì 23 febbraio alle 15 al teatro Pacini di Fucecchio. L’incontro, promosso dall’Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa con la partecipazione di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e dell’assessore regionale al turismo Leonardo Marras, con la collaborazione del Centro Studi Turistici di Firenze e con il supporto del Comune di Fucecchio, sarà dedicato in particolare ad istituzioni, associazioni di categoria e operatori turistici, ma aperto a chiunque sia interessato al tema.

“L’incontro di mercoledì prossimo a Fucecchio – dice Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l’Unione dei Comuni – rappresenta un momento davvero importante perché mettiamo allo stesso tavolo i vertici della Regione e le agenzie regionali che promuovono la Toscana nel mondo con le associazioni di categoria del settore. E’ un’occasione per l’Ambito Empolese Valdelsa e Montalbano per parlare di prospettive, dopo la fase di convivenza con la pandemia, di come intercettare i benefici di questa ripartenza del turismo proprio con chi lavora nel settore e con chi si occupa di promozione turistica”.

“Fucecchio – aggiunge Daniele Cei, assessore al turismo del Comune che ospiterà il convegno – si sta configurando sempre di più per promuovere la propria vocazione turistica. Le iniziative sui cammini storici come la Francigena e la Romea Strata, l’apertura degli Iat (Informazioni e Accoglienza Turistica) e anche questo convegno denotano l’impegno che stiamo mettendo su questo tema centrale per la nostra città”

A coordinare il convegno sarà l’assessore al turismo del Comune di Fucecchio Daniele Cei, mentre il saluto del sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli aprirà i lavori. Seguiranno gli interventi di Leonardo Marras, assessore regionale al turismo, che parlerà del lavoro svolto dalla Regione Toscana per gli Ambiti e delle prospettive future di intervento, Sonia Pallai responsabile per il turismo di Anci Toscana, Francesco Tapinassi direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Palumbo direttore di Fondazione Sistema Toscana e Stefania Marvogli referente della Gestione Associata Turismo per l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Presenti, inoltre, rappresentanti di Confesercenti, Coldiretti e Confindustria territoriali, con intervento conclusivo di Paolo Pomponi, sindaco di Montaione e delegato al turismo per l’Unione dei Comuni, in programma alle 17,30.