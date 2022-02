Fotografia e birdwatching, al via le visite guidate al Padule di Fucecchio

Come ogni anno il centro di ricerca, documentazione e promozione del Padule di Fucecchio propone un calendario primaverile di visite guidate nell’area umida e negli ambienti vicini.

Il Padule di Fucecchio, con 2000 ettari di superficie fra le province di Pistoia e Firenze, è la più grande palude interna italiana ed offre molte attrattive per gli amanti della fotografia e del birdwatching.

Qui si possono osservare nel corso dell’anno oltre 250 specie diverse di uccelli: partenze ed arrivi dei migratori, talvolta da siti molto lontani, scandiscono ancora oggi il ciclico alternarsi delle stagioni.

Ma il Padule conserva anche testimonianze dell’opera dell’uomo, che nei secoli ha plasmato la struttura stessa dell’area umida, e attività tradizionali come la lavorazione delle erbe palustri.

Tutto intorno si trovano altre aree di grande pregio naturalistico come il Montalbano (con il Colle di Monsummano), le colline delle Cerbaie (con la Riserva di Montefalcone) e la Riserva del Lago di Sibolla.

Il calendario primaverile 2022, che inizia alla fine di febbraio, si propone di far conoscere tutti questi itinerari in compagnia di guide esperte e nel rispetto delle normative di sicurezza anti Covid.

Si parte domenica 27 febbraio (9-12) con una visita molto attesa nell’area Righetti, la parte nord della riserva naturale del Padule di Fucecchio, che dopo alcuni anni di sospensione riapre finalmente al pubblico.

L’area conserva elementi di grande interesse paesaggistico e naturalistico, grazie alle cure prodigate per decenni dall’ingegner Gaetano Righetti e poi dal Consorzio di Bonifica, che ne ha acquisito la proprietà; proprio per questo è possibile visitarla solo in compagnia di Guide esperte, che sappiano come ridurre al minimo ogni disturbo alla flora e fauna protette.

Gli specchi d’acqua dell’area Righetti, visibili da due osservatori faunistici, ospitano d’inverno e durante la migrazione primaverile una grande varietà di uccelli acquatici; sono anche presenti due piccole colonie riproduttive di aironi e cormorani.

Le visite sono aperte a tutti, di solito tramite il versamento di una piccola quota di partecipazione, e sono sempre condotte da una guida ambientale escursionistica autorizzata ai sensi della legge regionale 86/2016.

Per partecipare è necessaria la prenotazione, entro il venerdì, inviando una mail a fucecchio@zoneumidetoscane.it con nome, numero dei partecipanti e recapito telefonico per eventuali comunicazioni.

Il calendario completo delle escursioni e la descrizione in dettaglio delle singole visite (con modalità di adesione, difficoltà e attrezzature richieste), saranno disponibili sulla pagina www.paduledifucecchio.eu