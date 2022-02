La Polisportiva Omega compie vent’anni di attività e per l’occasione si regala le divise ufficiali di gara. Saranno gli studenti della scuola di moda dell’istituto superiore Arturo Checchi di Fucecchio a idearle, disegnarle e realizzarle.

Il progetto, ideato in collaborazione con l’assessore alla pubblica istruzione Emma Donnini, l’assessore allo sport Fabio Gargani e la dirigente scolastica Genny Pellitteri è stato presentato questa mattina presso la sede dell’istituto in piazza Vittorio Veneto.

Erano presenti, ed hanno illustrato l’iniziativa, oltre ai due assessori ed alla dirigente scolastica, il presidente della polisportiva Alessandro Ancilotti, la responsabile della comunicazione della società sportiva Ombretta Talini e la professoressa Annalisa Boschi.

Il progetto, è stato precisato dai presenti, riguarderà nello specifico le divise di gara delle discipline sportive podismo e volley e vedrà protagonisti gli studenti delle prime quattro classi dell’istituto coordinati dalla professoressa Annalisa Biondi.

“Un iniziativa che oltre a mettere alla prova le proprie competenze grafiche – ha sottolineato il presidente della polisportiva Omega, Alessandro Ancilotti – potrebbe convincere gli studenti anche ad approfondire le conoscenze sportive e, magari, cogliere l’occasione per avvicinarsi o riavvicinarsi al mondo dello sport o entrare a far parte della polisportiva”.

Purtroppo in questi ultimi due anni la pandemia ha segnato profondamente il mondo dello sport tra chiusure e restrizioni, e questa iniziativa rappresenta anche la voglia di rinnovarsi e ripartire, ha precisato ulteriormente il presidente Ancilotti, alle cui parole hanno fatto eco quelle dell’assessore alla cultura Emma Donnini che ha ribadito la necessità per gli studenti di un ritorno alla quotidianità ed ha manifestato il proprio sostegno e dell’amministrazione comunale alle iniziative della polisportiva. Pieno sostegno al progetto ed a tutte le attività ed iniziative della polisportiva è arrivato anche dall’assessore allo sport Fabio Gargani, che con l’amministrazione comunale si è sempre reso disponibile in prima persona a tutte le iniziative sportive che coinvolgono i giovani.

La dirigente scolastica e Genny Pellitteri, la professoressa Annalisa Biondi, coordinatrice degli studenti che saranno coinvolti nel progetto e la responsabile della comunicazione Ombretta Talini, si sono fermate sull’aspetto tecnico burocratico del progetto. “Il bando per la partecipazione è già aperto e per partecipare basta iscriversi attraverso l’apposito link. I bozzetti verranno esaminati da una commissione che sarà nominata dalla polisportiva e verranno scelti i disegni ritenuti migliori anche in base alle prescrizioni impartite dalla polisportiva per la loro realizzazione. I vincitori saranno anche premiati con buoni acquisto spendibili presso il negozio di articoli informatici e scolastici Lemma di San Miniato, azienda patner della polisportiva”.

“La Polisportiva Omega nasce venti anni fa dall’iniziativa di quattro appassionati di sport, uno dei quali, ha ricordato il presidente Ancilotti, Marco Carli, è venuto a mancare alcuni anni fa lasciando nel gruppo un ferita ancora aperta. Tanti sono i risultati ottenuti nei vari ambiti tra cui campionati vinti, un campionato italiano conquistato sui pattini a rotelle, ed uno scudetto tricolore vinto dalla pallavolo femminile. Risultati che sono stati conseguiti grazie all’impegno di chi ha saputo creare e tenere in vita una struttura societaria che si basa su fondamenta solide che può contare sulla passione di tanti soci e tesserati e che oggi sente la necessità e la voglia dopo il brutto periodo della pandemia di rinnovarsi a ripartire e questo progetto ne rappresenta il primo passo, ha concluso il presidente Ancilotti”.