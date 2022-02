Al centro Avis di Capanne l’assemblea dei donatori e soci

Lunedì (28 febbraio) al Centro Avis a Capanne (alle 21,15) si terrà – in presenza e in sicurezza – il tradizionale evento rivolto ai donatori e soci Avis.

“Sarà per noi un evento importantissimo – scrive il gruppo – perché oltre a relazionare sull’attività svolta e sui bilanci associativi nel corso del 2021 potremo dare spazio a un costruttivo dibattito e presentare le iniziative che vogliamo realizzare nel corso del 2022. Si invitano pertanto tutti i nostri donatori a partecipare all’evento e candidarsi per le elezioni del nuovo consiglio direttivo per continuare a far crescere l’Avis nella realizzazione di nuove e importanti iniziative sociali e, cosa più importante, far cresce il numero dei donatori e delle donazioni abbiamo bisogno di tutti”.