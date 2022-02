Aria pulita nelle scuole di Terricciola: mozione per installare i dispositivi

“Le evidenze scientifiche e le raccomandazioni dell’Oms sottolineano la necessità di un ricambio frequente dell’aria, anche attraverso impianti meccanici di aspirazione e purificazione dell’aria, per il contrasto alla diffusione del Covid. Considerato che esistono sanificatori d’aria che usano tecnologie per eliminare virus e batteri fino al 99,9 %, idonei per essere utilizzati mentre le persone sono presenti nell’ambiente, abbiamo presentato una mozione volta a valutare l’installazione di questi dispositivi nelle scuole del nostro territorio comunale”.

Lo rendono noti i consiglieri comunali di Terricciola SiCura, Matteo Arcenni, Elena Baldini Orlandini, Filippo Fiorentini e Sauro Colombini.

“Attraverso la mozione sollecitiamo quindi l’amministrazione ad avviare una valutazione, anche economico-finanziaria sulla base dei modelli esistenti sul mercato, per l’installazione dei dispositivi di purificazione d’aria ambientale che siano efficaci nell’eliminazione o nella inattivazione di microrganismi (batteri, virus, funghi e altro che sia riconosciuto dannoso per la salute) nelle scuole del territorio”.