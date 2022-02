In dirittura d’arrivo i lavori al ponte di Montecalvoli

Lavori in arrivo al ponte di Montecalvoli, dove a breve la Provincia avvierà il cantiere per la sistemazione della struttura sull’Usciana.

La struttura, assai vecchia e bisognosa di vari interventi che ne allunghino la vita, ha bisogno di vari interventi ai giunti, alle impermeabilizzazioni, al manto stradale e non solo. Lavori che sono stati inseriti nel piano della Provincia, stilato a seguito delle lunghe analisi strutturali effettuate negli anni scorsi dopo i fatti di Genova; progetto e previsione di riqualificazione complessiva che si rende quanto mai necessario, proprio per il fatto che gran parte di queste infrastrutture è nata negli stessi anni, spesso quelli del boom, e adesso cominciano a dimostrare i segni nel tempo contemporaneamente.

L’appalto per i lavori al ponte sull’Usciana è stato assegnato alla ditta Granchi di Pomarance, per un importo di 113mila euro, con partenza fra marzo e aprile, non prima di una serie di incontri programmati fra Provincia, comune ed il coinvolgimento delle realtà territoriali della frazione. L’avvio dei lavori, che nel complesso dureranno circa quattro mesi e dovranno concludersi entro l’estate, è stato rimandato anche a seguito della decisione, da parte della Provincia di Pisa, di non affastellare più lavori ai ponti in contemporanea: per iniziare Montecalvoli, si è aspettato la fine dei lavori al ponte fra Calcinaia e Fornacette, riaperto giorni fa.

I grossi disagi creatisi per quel cantiere in Valdera non dovrebbero però ripetersi nelle stesse modalità anche a Santa Maria a Monte, dove chi avesse bisogno di raggiungere Pontedera da Ponticelli dovrebbe prima farsi la fila a Montecalvoli e poi a Ponte alla Navetta, visto che il traffico in arrivo da Calcinaia paralizza spesso questa zona a ridosso della città. La buona notizia, infatti, è che non sarà necessaria la chiusura totale del ponte. Sarà infatti istituito un senso unico alternato sulla via Francesca che consentirà il passaggio delle auto anche se a singhiozzo, un po’ come sta avvenendo già da ieri lungo il viadotto che collega San Miniato Basso a San Pierino di Fucecchio ed entrambi i comuni alla Fi-Pi-Li. Misure che comunque fanno prevedere alcuni inevitabili disagi nel tratto, specie nelle ore di punta. Come sono ugualmente prevedibili ripercussioni sulla doppia rotatoria di Ponticelli, già oggi congestionata alle prime ore del mattino e alla sera, dove inevitabilmente si riverseranno alcuni di coloro che vorranno saltare il ponte passando dalla Toscoromagnola.