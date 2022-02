Le Botteghe del mondo, così si promuove il commercio equo e solidale

Le Botteghe del Mondo, i luoghi di vendita dei prodotti del commercio equo e solidale, si apprestano a tenere una serie di loro iniziative, finalizzate a sensibilizzare le persone e le comunità rispetto al valore del commercio equo e solidale, alla possibilità di usare questi canali di commercio sostenibile, anche per quei prodotti che derivano da progetti cooperazione e da azioni di sviluppo economico locale. Eventi che andranno avanti anche nei mesi di marzo e aprile e che avranno al centro i temi del commercio equo e sostenibile, che si intrecciano con quelli del cambiamento climatico e delle migrazioni. Argomenti che saranno anche al centro, il 25 marzo, di un convegno regionale, a Firenze, dedicato all’azione delle Regioni a sostegno del commercio equo e solidale.

Si tratta della Bottega Altromercato di Empoli, del Granello di Senapa di Prato, del Laboratorio della solidarietà di Livorno, di Mondo Mangione di Siena e di Equazione, la Bottega delle economie solidali di Firenze ed altre si andranno ad aggiungere nelle prossime settimane.

“Abbiamo promosso questo progetto – spiega l’assessora regionale alla coooperazione internazionale, Serena Spinelli – che prevede una serie di iniziative diffuse sui territori della Toscana di sensibilizzazione rispetto alla possibilità e alle ricadute positive del commercio equo e solidale, anche nell’ottica dei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo e dell’impatto sulla sostenibilità sociale e ambientale dei prodotti, che provengono da diversi luoghi del mondo. E le Botteghe del Mondo toscane hanno declinato questo compito alla loro maniera, programmando iniziative ricche di contenuti, di stimoli e di creatività, alle quali invito tutti a partecipare per avere una prospettiva più profonda con cui ai prodotti del mondo e soprattutto alla loro sostenibilità ambientale e sociale, rispetto alle terre e ai popoli da cui provengono.”

Così il 23 febbraio alle 21 al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli sarà possibile vedere “Stracci”, il viaggio documentario nella sostenibilità della moda girato dal regista Tommaso Santi, che lo ha sceneggiato insieme alla giornalista Silvia Gambi.

Sabato 26 febbraio dalle 15 alle 19 in piazza Duomo a Prato la Bottega del mondo “Granello di senapa” promuove il suo modo responsabile per fare la spesa che è possibile praticare nella loro bottega di via del Serraglio 34.

L’appuntamento promosso dal Laboratorio della solidarietà di Livorno è per domenica 27 febbraio alle 9 in via J. Monnet 6 per una colazione equo solidale a base di caffè, cacao, zucchero e biscotti del commercio equo e solidale. Alle 11 Mauro Rubichi presenterà “dulcita”, uno zucchero che vale oro.

La presentazione del nuovo Mondo Mangione, lo spazio polifunzionale promosso dall’omonima associazione, è in calendario per le 18 di venerdì 11 marzo presso la Casa dell’Ambiente in via Simone Martini 57 a Siena.

Venerdì 1 aprile dalle 17 alle 19,30 Equazione, la Bottega delle economie solidali di Firenze invita a “La terra è di tutti”, un’occasione per riflettere sul nostro pianeta che prevede una merenda,

il racconto di storie dal mondo e il divertimento con gli antichi giochi di strada. L’appuntamento è in piazza Ilaria Alpi e Miran Hrovatin 1 nel quartiere Le Piagge di Firenze.