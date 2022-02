“Regna il degrado nel giardino intorno al teatro Era, dove in questi giorni su alcuni marciapiedi sono apparse addirittura delle scritte fatte con le bombolette spray“. La segnalazione arriva da Matteo Bagnoli, Giuseppe Iunco e Matteo Arcenni del gruppo Fratelli d’Italia di Pontedera: “Qualcuno – spiegano – si è ‘divertito’ ad imbrattare non solo per terra ma anche il palo della luce. Come è possibile accettare questo scempio?”.

“Alcuni giorni fa – raccontano i consiglieri – avevamo denunciato le condizioni vergognose in cui riversa il laghetto artificiale davanti al teatro, e oggi siamo costretti a dover segnalare l’ennesimo episodio di inciviltà che ha colpito il giardino dietro il teatro. Chiediamo l’intervento immediato dell’amministrazione comunale, che fino ad oggi non ha mosso un dito. Bisogna subito ripristinare il decoro intorno al luogo simbolo della cultura di Pontedera e della Valdera e posizionare delle telecamere. Imbrattare e deturpare l’arredo urbano crea un danno alla collettività, chi ama Pontedera non fa queste cose”.