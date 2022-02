L’istituto comprensivo Leonardo da Vinci di Castelfranco di Sotto fa il bis e si è aggiudicata il primo premio del concorso Amici per la pelle 2022. Dopo la vittoria a tema super eroi (qui), oggi 24 febbraio, alla giornata finale di Lineapelle a Milano, è stato premiato il lavoro delle classi seconde medie del capoluogo, coordinato dalle insegnanti Marisa Giorgi, Matilde Cattaneo, Michela Vivaldi.

Il lavoro delle classi della Montanelli Petrarca di Fucecchio è stato il più votato in Fiera, mentre quello che ha raccolto più voti on line è quello di Santa Maria a Monte.

“Il tema trattato quest’anno – racconta il sindaco Gabriele Toti facendo i complimenti ad alunne e alunni, alle insegnanti e al dirigente Sandro Sodini – fa riferimento alle Olimpiadi e ai tanti successi raggiunti dall’Italia. Le Olimpiadi sono un evento unico al mondo: non sono solo una manifestazione sportiva, ma un vero e proprio palcoscenico internazionale in cui si sono costruiti ponti di pace, manifestati pensieri controcorrente, azioni resilienti, svolte politiche, testimonianze di futuro”.

L’opera realizzata rappresenta una valigia: un contenitore metaforico di ciò che ogni atleta porta con sé nell’affrontare questa straordinaria esperienza, ma è anche ciò che riporta a casa per sé e per la comunità che si è trovato a rappresentare. La fiaccola e i 5 cerchi olimpici ci portano nella tradizione “e fanno da sfondo a momenti che per sempre porteremo nel cuore e nella mente. Il manto erboso rappresenta la vittoria all’Europeo di calcio che ha contribuito a rendere questo 2021 indimenticabile nello sport. La terra rossa rappresenta la vittoria al Queen’s, il mare il primo oro olimpico ‘misto’ di vela. L’asfalto ricorda sia le vittorie di marcia che di ciclismo alle olimpiadi di Tokyo.

I tre atleti che spiccano sui cerchi olimpici ci portano alla mente le vittorie ottenute dalla nazionale italiana durante le Olimpiadi e le paralimpiadi di Tokyo, gli incredibili ori ottenuti nell’atletica leggera dagli azzurri e i podi olimpici del nuoto.