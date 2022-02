Di certo non è stata una lezione come le altre quella organizzata la scorsa domenica, 20 febbraio, per le giovani allieve della scuola Artedanza di Santa Croce. Una giornata diversa dal solito per approfondire la tecnica, la cura dei dettagli, ma anche la passione e le emozioni che solo la danza sa regalare, attraverso le parole e l’esperienza di chi della danza ha fatto davvero la propria vita. È il maestro Gerardo Porcelluzzo, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e dal 2014 docente della stessa scuola di danza che fa capo al teatro capitolino. Invitato a Santa Croce dalla direttrice di Artedanza Arianna Battini, Porcelluzzo ha tenuto uno stage di tecnica classica per 65 allieve della scuola, che hanno potuto far tesoro delle sue correzioni e dei suoi consigli.

Una bella esperienza formativa per le allieve e un’ulteriore soddisfazione per la scuola Artedanza, che proprio quest’anno festeggia 25 anni di attività. Punto di riferimento per chi intende avvicinarsi alla danza classica, moderna, contemporanea o hip hop, Artedanza è abituata a organizzare mensilmente eventi come quello della scorsa domenica, grazie alla collaborazione che la direttrice Arianna Battini porta avanti con vari e prestigiosi maestri del ballo. “Le preziose lezioni del maestro Porcelluzzo – racconta – non si sono limitate alla sola tecnica, ma hanno toccato a 360 gradi tutto ciò che è danza: la passione, l’attenzione ai dettagli, la sensibilità e le emozioni del ballo, anche grazie al prezioso accompagnamento musicale della maestra Marina Korableva. È stato un vero onore ospitarlo nella nostra scuola”.