“A disposizione, per San Miniato”. Insediato il nuovo direttivo di Architettura e territorio Lanfranco Benvenuti

Il primo atto è stato presentarsi al sindaco di San Miniato Simone Giglioli per lanciare alcune proposte per la valorizzazione del territorio. Dopo le elezioni in assemblea ordinaria, il nuovo Direttivo dell’associazione Architettura e territorio Lanfranco Benvenuti si è formalmente insediato con la nomina del nuovo presidente Ilaria Borgioli.

Vicepresidente è Marco Stacchini, segretaria Sara Bandinelli, addetto stampa Lori Bagnoli, logistica Marco Tozzi, tesoriere Elena Del Fante, coordinatore commissioni interne Elisa Sani. Visto il ruolo storico e indiscutibile all’interno dell’associazione del presidente uscente Sandro Saccuti, il nuovo consiglio ha espressamente ritenuto che egli resterà a presenziare nell’organo direttivo quale figura di riferimento per il nuovo consiglio.

Il sindaco ha accolto il nuovo Direttivo dell’associazione nella sala del consiglio comunale, “aprendo – racconta l’associazione – ad una fattiva collaborazione per quanto riguarda le problematiche del territorio. A partire, ad esempio, dal piano strutturale intercomunale condiviso con Fucecchio (questo), per il quale l’associazione mette a disposizione le proprie competenze in merito. Dal colloquio col primo cittadino è emersa anche l’intenzione di organizzare futuri incontri, a distanza o in presenza”.