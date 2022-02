Consiglio provinciale, assegnate le deleghe. Anche al sindaco di San Miniato

Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli si occuperà di Tutela e valorizzazione dell’ambiente per la Provincia di Pisa. Dopo le elezioni di secondo livello dello scorso 12 dicembre che hanno rinnovato i componenti dell’organo consiliare (qui) infatti, sono state assegnate le deleghe del nuovo consiglio provinciale di Pisa.

“Frutto – spiegano – anche di un dettagliato confronto politico tra le forze politiche della maggioranza, intensificato dopo le festività natalizie”. Vicepresidente del consiglio è Arianna Buti, sindaco di Buti, con la delega alla Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale. La consigliera comunale di Cascina Cristina Bibolotti si occuperà di edilizia scolastica, Olivia Picchi consigliera comunale di Pisa si occuperà di Pari opportunità, violenza di genere, controllo dei fenomeni discriminatori, programmazione territoriale e urbanistica.

Il sindaco di Volterra Giacomo Santi ha la delega alle strade provinciali e ponti e viadotti, la consigliera comunale di Pisa Antonietta Scognamiglio a Programmazione provinciale della rete scolastica e Fondazioni. Al presidente Massimiliano Angori, con un coordinamento generale, nello specifico vanno le deleghe su Progetti Pnrr, Rapporti con i dirigenti scolastici, Bilancio, Innovazione Tecnologica, Centrale Unica di Committenza, Aziende Partecipate, Comunicazione e Protezione Civile.

“Una squadra competente al servizio della Provincia di Pisa – commenta soddisfatto il presidente Angori – con un occhio attento a conferire prestigio all’impegno delle donne, figure di spicco del panorama provinciale e dotate di grande pragmatismo, che sono state elette come consigliere provinciali. I consiglieri provinciali Sergio Di Maio e Matteo Franconi con un percorso di confronto congiunto, sono senza deleghe specifiche dal momento che sono entrambi sindaci di grandi comunità. Di Maio è inoltre presidente della Società della Salute della Zona Pisana, Franconi è presidente della Società della Salute della Valdera. Anche questi ultimi incarichi di rilievo, per i quali si è ritenuto momentaneamente di non andare ad appesantire con ulteriori deleghe provinciali.

Ricordo infatti che si tratta per tutte e per tutti di un compito complesso, poiché in virtù della riforma Del Rio, i consiglieri e le consigliere provinciali sono chiamati a svolgere i rispettivi ruoli insieme agli incarichi che già occupano nel quotidiano come sindaci o consiglieri, di grandi territori e medi territori. Un elemento da sottolineare, tanto più in questo periodo in cui si parla di riforma del Tuel, dal momento che è sempre più necessario ridare piena dignità alle Province, viste anche le complesse competenze di cui si occupano, a cominciare dall’edilizia scolastica, per la quale la pandemia ha messo in evidenza una realtà che si trascinava da tempo quasi sotto silenzio, estremizzata dall’emergenza sanitaria che i protocolli governativi ci hanno imposto di gestire, in accordo con i dirigenti scolastici.

Senza dimenticare la competenza inerente la viabilità provinciale. Elementi, già questi ultimi, di forte valenza per i cittadini, le imprese e le comunità, come abbiamo visto soprattutto in questi ultimi due anni. E che meritano pertanto di essere gestiti con una maggiore disponibilità e pianificazione di adeguate risorse economiche e di personale, aspetto imprescindibile per rispondere alle esigenze e alle priorità dei territori”.