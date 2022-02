Lavori a Staffoli, le vie senza corrente

La corrente elettrica manca dalle 9 e continuerà a mancare fino alle 16 circa di oggi 28 febbraio. Per consentire lavori sulla rete, i tecnici di e-distribuzione hanno interrotto l’erogazione dell’energia elettrica in alcune strade nella frazione di Staffoli di Santa Croce sull’Arno.

I numeri civici delle vie interessate sono già stati avvisati mediante cartelli. L’interruzione riguarda via Bocciardi (da 108 a 126, da 130 a 134, da 136 a 140, da 107b a 109a, da 109p a 113, 119/a, da 119p a 125a, da 131 a 135, da 137 a 141, 141p), via Pieraccioni (da 168 a 186, 186p, 188x, da 169 a 171, da 175 a 179, 179p, da 183 a 187), via Carmignano (da 148 a 150, da 150p a 154a, da 158 a 164, da 147 a 165b), via Casoni (da 72 a 84, da 92 a 92a, 73, da 73/b a 83, da 89 a 93, 93p), via Livornese (da 82 a 94, 167e, da 167f a 167h, da 167l a 185, 169), via delle Pinete (da 22 a 24a, 166, 3p, da 11 a 13, da 17 a 25), via dei Bechini (da 144 a 146a, da 143 a 145), via Spedaletto (da 128 a 130, da 127 a 129), via Molino di Turo 192, 191, 193, 193b, via Livo da 188 a 190a, 189, via Villa Menicucci, via Villa Lami 149b, via Paduletta 94, 1, via della Pace 2, da 1 a 5.