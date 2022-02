Piano strutturale, parte il percorso di partecipazione di San Miniato e Fucecchio

Inizia oggi 28 febbraio alle 18 sulle pagine Facebook dei Comuni di San Miniato e Fucecchio il percorso di partecipazione promosso dai due comuni volto a coinvolgere cittadini e portatori di interesse nella redazione del nuovo Piano Strutturale dei due enti territoriali.

A partire da oggi, infatti, si terranno in seguito una serie di attività, incontri e iniziative, online e in presenza, importanti per il confronto finalizzati all’ascolto e alla raccolta di idee, suggerimenti e proposte sui temi del Piano, con l’obiettivo di trarne indicazioni condivise e redigere un piano che risponda quanto più possibile alle esigenze della cittadinanza.

Dopo la sottoscrizione della convenzione per l’adozione di un piano condiviso, avvenuta il 4 dicembre 2019, adesso prende dunque il via il percorso partecipativo di una progettualità urbanistica che per la prima volta coinvolge due diverse province (Pisa e Firenze) il cui obiettivo è quello di coinvolgere la cittadinanza per disegnare insieme il futuro del territorio (leggi anche).

Il piano strutturale intercomunale è uno dei cardini della legge regionale 65/2014 sul governo del territorio e del Piano Paesaggistico, che ha come obiettivo proprio quello di incentivare i Comuni a dotarsi di nuovi strumenti urbanistici sovra comunali.

Per questo i due Comuni divisi dall’Arno, ma con caratteristiche simili, hanno deciso di unire le energie e lavorare assieme con una forza maggiore per lo sviluppo di progetti verso gli stessi obiettivi quali la sostenibilità ambientale, la razionalizzazione delle infrastrutture e del sistema produttivo, l’attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione delle aree urbanizzate e la valorizzazione del territorio rurale.

L’appuntamento quindi tra poche ore per dare il via al primo passo del progetto partecipativo tramite i canali web dei due Comuni.