Rotatoria da arredare, modifiche alla circolazione in via Fucecchiello

Cambia da domani 1 marzo fino al giorno 20 marzo la viabilità su via Fucecchiello a Fucecchio. La modifica alla circolazione veicolare si rende necessaria, si legge nell’ordinanza firmata dal dirigente dei servizi istituzionali finanziari e gestione risorse umane nonché segretario comunale Simone Cucinotta, per consentire il posizionamento degli elementi di arredo urbano sulla rotatoria costruita di recente all’intersezione tra via dei Cerchi e via Fucecchiello.

La circolazione su quest’ultima all’altezza della rotatoria sarà a doppio senso di circolazione (direzione da Fucecchio a Ponte a Cappiano) e regolata da un semaforo. Via dei Cerchi sarà chiusa fatta eccezione per i residenti.