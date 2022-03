“Ditegli sempre di sì”, a Santa Croce sull’Arno una commedia brillante

Sarà in scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno giovedì (10 marzo) alle 21 la commedia Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi. La Compagnia Elledieffe continua così nel rigoroso segno di Luca De Filippo, a rappresentare e proteggere l’immenso patrimonio culturale di una delle più antiche famiglie della tradizione teatrale italiana. A dirigerla uno tra i più autorevoli registi italiani, Roberto Andò.

Vivace, colorata, opera tra le meno note di Eduardo, Ditegli sempre di sì è una commedia molto divertente che si basa sul perfetto meccanismo del testo in equilibrio tra comico e tragico e, pur conservando le sue note farsesche, suggerisce serie riflessioni sul labile confine tra salute e malattia mentale. Michele è un pazzo metodico con la mania della perfezione. Tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo. Erroneamente congedato come “guarito” dal manicomio che lo ha ospitato, si stabilisce dalla sorella Teresa e inizia, con furiosa lucidità, a stravolgere gli effetti della cosiddetta normalità: confonde i suoi desideri con la realtà che lo circonda, eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Ma soprattutto, si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio. Tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera?

La stagione del Verdi prosegue giovedì (31 marzo) Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri e finale di stagione il 12 aprile con Eichmann- Dove inizia la notte scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon.