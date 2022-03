Collegamento veloce in treno fra Pisa e Firenze, coro di sì

Corse veloci dei treni sulla tratta Pisa-Firenze, coro di sì dopo il contratto di programma fra Stato e Rfi. L’idea di un collegamento veloce piace ad Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana, che invita a fare presto.

“Una grande notizia per la Costa e per tutta la Toscana – afferma -. Connettere più velocemente l’area pisana e livornese con l’alta velocità significa rendere questi territori più moderni e attrattivi. Adesso facciamo presto, è una novità che tutta l’area stava aspettando.

Si tratta di due progetti che possono cambiare le prospettive per tutta la regione. La notizia che all’interno del contratto di programma fra Stato e Rfi sono stati inseriti il progetto di fattibilità del collegamento veloce Pisa-Firenze e del completamento della progettazione del quadruplicamento della tratta Pisa-Empoli era nell’aria ma ora finalmente è realtà grazie al lavoro di squadra del Partito Democratico e al determinante contributo del segretario nazionale Enrico Letta. A questo obiettivo lavoravamo da tempo e non è un caso che fosse tra gli elementi qualificanti del Piano Strategico della Costa approvato nel 2016. Dare a questo territorio infrastrutture di questa portata significherebbe davvero scommettere sul tessuto produttivo dell’area che corre da Pisa a Firenze, creare le condizioni per nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro e rendere tutta la nostra regione ancora più attrattiva a livello economico e turistico”.

La deputata Pd, Lucia Ciampi rivendica i meriti dei dem: “Grazie al Partito Democratico – afferma – importanti risultati nel contratto di programma Stato-RFI 2022-2026”.

“Un importante risultato per la Toscana reso possibile grazie all’ottimo lavoro del Partito Democratico. A livello infrastrutturale la nostra regione potrà infatti godere – spiega la deputata del Pd, Lucia Ciampi – del progetto di fattibilità del collegamento veloce Pisa-Firenze e del completamento della progettazione del quadruplicamento della tratta Pisa-Empoli. Misure comprese nel contratto di programma 2022-2026 fra Stato e RFI e chieste a gran voce dal nostro partito. Quando queste opere saranno realizzate miglioreranno in maniera evidente i collegamenti tra Firenze, Pisa e Livorno e saranno decisamente più rapidi anche quelli che dalla costa Tirrenica arrivano alla dorsale Napoli-Milano. L’approvazione del documento strategico di Rfi sulla mobilità ferroviaria da parte della commissione trasporti della Camera – conclude Lucia Ciampi – è un segnale incoraggiante per la nostra Regione che beneficerà del potenziamento di queste infrastrutture che possono senza dubbio contribuire a migliorare gli spostamenti dei cittadini, ma anche alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio”.

Anche per il capogruppo del Pd in commissione trasporti Davide Gariglio si tratta di un’occasione per “promuovere la realizzazione di treni veloci tra Firenze e Pisa per garantire collegamenti rapidi ed efficaci dalla costa Tirrenica alla dorsale Napoli – Milano” come emerge dal parere approvato dalla Commissione trasporti di Montecitorio al documento strategico per la mobilità sostenibile.

“Con questo documento – dichiara il capogruppo Pd in Commissione Trasporti Davide Gariglio – si concretizza un impegno preso dal Partito Democratico e dal segretario nazionale Enrico Letta. Nel prossimo contratto di programma 2022-2026 fra Stato e Rfi, grazie al testo approvato, verrà infatti inserita la progettazione di fattibilità tecnico-economica del collegamento veloce Firenze-Pisa e il completamento della progettazione definitiva del quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa. Sarà inoltre prevista anche la realizzazione dell’ultimo miglio ferroviario tra il porto di Livorno e la rete interportuale”.