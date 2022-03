Arcenni: “Terricciola metta a disposizione l’ostello per l’accoglienza profughi”

“Terricciola metta l’ostello comunale a disposizione per accogliere i profughi ucraini”. A dirlo è il consigliere comunale di Terricciola SiCura, Matteo Arcenni.

“Dato che gli spazi dell’enoteca comunale di Terricciola – afferma -, composta non solo dal ristorante ma anche dall’ostello al piano sopra, risultano inutilizzati ormai da molto tempo, proponiamo di mettere a disposizione subito delle autorità nazionali e delle associazioni volontariato, questa struttura comunale per ospitare i profughi in fuga dalla terribile guerra che ha travolto l’Europa Orientale. Dobbiamo dimostrare, non solo a parole ma anche con i fatti, la nostra piena solidarietà verso i nostri fratelli europei che sono in difficoltà e hanno bisogno di aiuto. Per questo motivo, ci auguriamo che l’amministrazione accolga la nostra proposta che abbiamo già ufficialmente presentato tramite una mozione urgente. A Terricciola abbiamo una struttura ricettiva, già dotata di letti, idonea ad ospitare persone, non teniamola chiusa ma mettiamola a disposizione di chi fugge dall’orrore della guerra dell’Europa Orientale”.

“Davanti a una tragedia umanitaria così importante abbiamo il dovere di utilizzare tutti i nostri mezzi e spazi – conclude Arcenni -. Oltre a fornire la struttura in questione per l’accoglienza, chiediamo venga aperto un tavolo con le numerose e valide associazioni di volontariato del territorio per la gestione e l’aiuto quotidiano dei profughi provenienti dalle zone di guerra dell’Europa Orientale che arriveranno”.