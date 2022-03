Da oggi il Museo Civico e Diocesano di Fucecchio è presente in piazza Vittorio Veneto e anche sul web. E’ online, infatti, il sito internet, raggiungibile all’indirizzo istituzionale (clicca qui), realizzato grazie al finanziamento ottenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sul bando Laboratori Culturali 2020 come sostegno al rafforzamento dell’identità digitale e alle riaperture post Covid-19 dei musei dell’area fiorentina.

Alla presentazione del nuovo portale, questa mattina nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, sono intervenuti il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore alla cultura Daniele Cei, il direttore del museo Andrea Vanni Desideri, la responsabile del settore arte, attività e beni culturali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Barbara Tosti e Don Mario Brotini, direttore dell’Ufficio beni culturali ecclesiastici della Diocesi di San Miniato.

Il nuovo sito rappresenta uno strumento di cui da tempo si avvertiva l’esigenza per un più efficace contatto con il pubblico e per contribuire allo sviluppo dell’attività di promozione culturale e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale.

Il sito, curato dal direttore Andrea Vanni Desideri, è organizzato in modo da consentire un facile accesso al museo, all’organizzazione di una visita, alle disponibilità del bookshop, agli approfondimenti sui contenuti dell’esposizione e ad una selezione del catalogo. Una struttura dinamica e aperta che verrà arricchita di volta in volta con nuovi contenuti.

Tramite il portale è possibile percorrere tutte le sale del museo con notizie sintetiche anche audio, in italiano e inglese, materiale fotografico, ricostruzioni 3D e filmati sui vari temi. Una sezione è dedicata alle scuole e alle varie possibilità di entrare in contatto, anche formativo, con le attività del museo o attivare progetti speciali, stage e tirocini. Presente, inoltre, la sezione riservata agli eventi in programma, arricchita dall’archivio delle principali iniziative passate, corredato di fotografie e filmati. La struttura valorizza anche la ricca raccolta video che il museo ha realizzato nel corso degli anni, tra i quali in particolare quelli dedicati alla biografia di Giuseppe Montanelli, alla battaglia di Curtatone Montanara e alla Rocca Fiorentina. Di particolare interesse sono anche le ricostruzioni dinamiche 3D di supporto all’esposizione di reperti archeologici e di oggetti musealizzati, che è possibile avvicinare, manipolare e osservare nei dettagli, contribuendo ad una migliore lettura. La sezione video contiene inoltre brevi e semplici filmati dedicati a singoli oggetti o contenuti del museo e prodotti in occasione del lockdown dovuto al Covid-19. Infine, una sezione è dedicata ai più importanti punti di interesse naturalistico e storico del territorio.

“Il nuovo sito è un passo importante per la promozione del museo e del nostro patrimonio culturale e turistico – commenta l’assessore alla cultura Daniele Cei -. Abbiamo investito molto nella valorizzazione del museo grazie alle soluzioni digitali come QR code, video 3d e nuovi contenuti, e l’approdo sul web rappresenta un ulteriore sviluppo per renderlo sempre più attrattivo agli occhi dei turisti e anche vicino alle persone”.