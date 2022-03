Occhi sugli ascensori: affidata la vigilanza h24

Il funzionamento dei due ascensori e della scala mobile per la risalita al centro storico di Fucecchio e al polo ospedaliero da via Sottovalle sarà monitorato per tutto l’arco delle 24 ore. L’incarico è stato affidato al Corpo vigili giurati di Firenze per l’importo di 738,10 euro, per il momento fino alla fine dell’anno.

Ogni tanto l’impianto di risalita verso il centro storico della città infatti va in tilt, o non funzionano gli ascensori, o la scala mobile, creando gli inevitabili disagi ai cittadini, che più volte hanno lamentato anche il degrado, in particolare dell’area dove si trova la scala mobile.

Per verificare in maniera continuativa che non vi siano interruzioni in questo servizio di collegamento tra il parcheggio degli ascensori e la parte alta della città che possono creare disagi ai cittadini ed agli utenti del polo ospedaliero, dagli uffici di piazza Amendola è stato affidato l’incarico ad un operatore economico qualificato di monitorare attraverso la videosorveglianza per tutto l’arco delle 24 ore il funzionamento degli impianti sollevatori.

Un operatore controllerà attraverso un monitor il funzionamento dei tre impianti avvisando chi di competenza nel caso in cui si verifichi un’interruzione del servizio.