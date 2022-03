Palio dei Barchini, San Michele in Comune per spiegare “questa dolorosa scelta”

“Siamo certi che i nostri contradaioli sapranno comprendere le ragioni di questo gesto, anche a costo di non veder partecipare i colori gialloneri al Palio dei Barchini 2022″ (leggi anche).

Provando a ricomporre la situazione, o almeno a chiarire che non si tratta di un solo episodio ma di un modo di fare, la contrada San Michele in Caprugnana ha chiesto e ottenuto un incontro con l’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto per “metterla al corrente delle ragioni che ci hanno spinto a prendere la decisione di non conferire mandato all’Associazione Palio per l’organizzazione della prossima edizione del Palio dei Barchini. Abbiamo ritenuto doveroso informare personalmente i massimi rappresentanti del nostro

Comune, per rispetto del loro ruolo istituzionale, di questa dolorosa scelta”.

Il consiglio di Contrada ci tiene a precisare che “le motivazioni che ci hanno portato a tale conclusione non sono da imputarsi ad un singolo episodio di gara, ma riguardano, più in generale, la struttura organizzativa e fondante della manifestazione e dei suoi eventi collaterali. Il colloquio con l’Amministrazione si è rivelato un’ottima occasione per un proficuo scambio di idee e riflessioni sul presente e sul futuro della nostra manifestazione. Nel corso della discussione sono emersi interessanti spunti da ambo le parti, per un concreto rilancio del nostro Palio in termini di partecipazione e prestigio. A conclusione dell’incontro, la Contrada ha rinnovato nei confronti dell’Amministrazione come sempre, la propria disponibilità qualora questa lo ritenga necessario”.