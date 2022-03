Quel legame che profuma di tartufo, il patto di amicizia con Casola Valsenio

Sarebbe stato un romagnolo a insegnare ai sanminiatesi a cercare ed apprezzare il tartufo marzuolo, quello primaverile, che il ravennate Stanislao Costa era abituato a cercare nelle sue colline ai piedi dell’Appennino. Emigrato a San Miniato alla fine dell’800, Costa si rese conto che anche le colline della Valdegola erano perfette per andare alla ricerca di quelle piccole e profumate pepite, convincendo ben presto anche i sanminiatesi ad imitarlo.

È per omaggiare questo legame che il Comune di San Miniato ha deciso di stringere un patto di amicizia con il Comune di Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, patria di Stanislao, dove la prossima domenica 13 marzo è in programma la tradizionale Festa del tartufo primaverile.

“È un progetto che avevamo in cantiere già due anni fa e che abbiamo recuperato dopo lo stop dovuto alla pandemia – ha annunciato il sindaco Simone Giglioli questa mattina 5 marzo presentando la festa del Tartufo marzuolo in programma a Cigoli il 19 e il 20 marzo. “I primi cercatori di tartufo a San Miniato furono proprio alcuni emigrati romagnoli – ha detto Giglioli – che di solito arrivavano in Toscana per lavorare come bonificatori”. Il patto di amicizia tra i due Comuni sarà firmato domenica 13 marzo, alle 14,30, in una cerimonia pubblica nella sala “Spadolini-Vecchi Magazzini” dal sindaco Giglioli e del collega di Casola Valsenio Giorgio Sagrini.