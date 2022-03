Una festa iniziata con la consegna dell’assegno, ma che continuerà fino al compimento dei progetti scolastici. Questa mattina 5 marzo, la presidente del Rotary Club Fucecchio Santa Croce sull’Arno Monica De Crescenzo ha consegnato alla dirigente della scuola Pascoli Marinella Pascale il contributo di mille euro che verrà utilizzato per i 2 progetti, Io sono Musica e Un libro che suona, da fare in questo anno scolastico 2021-2022.

Presenti alla consegna i bambini della terza A e terza B, le insegnati Stefania Chiarugi, Francesca Bertini e Lucia Annibali, i soci del Club Claudia Neri, Elena Maffei, Cristina Lotti, Alessandro Marconcini, Sergio Tocchini ed i genitori degli alunni che hanno ricevuto, nei giorni scorsi, un invito, da parte dei loro figli. Nell’invito hanno anche disegnato il distintivo del Rotary International.

Il progetto Io sono musica è un metodo incentrato sulla dimensione collettiva del gioco, in ogni incontro i bambini vengono coinvolti in giochi musicali e ritmici che li porteranno alla scoperta, attraverso sentieri poco battuti, del loro corpo. I bambini saranno coinvolti naturalmente, ognuno secondo la propria indole, a partecipare alle proposte della educatrice.

Il progetto Un libro che suona vuole stimolare la lettura autonoma e piacevole. Varie sono le sue fasi: allenamento per la voce e la dizione, analisi del testo, lettura condivisa, registrazione su smartphone. L’audiolibro avrà le voci dei ragazzi coinvolti nel progetto per promuovere l’apprendimento attraverso i libri e anche attraverso il creare in prima persona.