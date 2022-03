Torna a Cigoli la mostra mercato del tartufo primaverile

Due anni fa fu uno dei primi eventi di zona cancellati dalla pandemia. Ventiquattro mesi dopo, finalmente, il borgo di Cigoli torna a riempirsi dell’odore del tartufo primaverile, il cosiddetto marzuolo, con la 22esima edizione della tradizionale Mostra mercato in programma sabato 19 e domenica 20 marzo, ma con un primo “antipasto” già nel weekend del 12 e 13.

Un evento organizzato dal circolo Arci di Cigoli e dal Ccn Egola con la collaborazione del Comune e di San Miniato Promozione, che proprio con il marzuolo inaugura il progetto del “Tartufo tutto l’anno”, nato per valorizzare il territorio sanminiatese attraverso i tre tartufi locali: il marzuolo primaverile, il nero estivo e il pregiato bianco del periodo autunnale.

“Con questo progetto – ha detto il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini – vogliamo che il tartufo accompagni una molteplicità di iniziative e proposte che vedano il coinvolgimento attivo delle categorie commerciali ed enogastronomiche. Il progetto non poteva che partire da Cigoli, dove da più di vent’anni si riesce a dar vita ad un evento legato al marzuolo”.

Cuore pulsante della mostra sarà il locale circolo Arci, dove sarà ospitato il ristorante, mentre nella piazza antistante troveranno spazio stand e bancarelle del mercato enogastronomico, organizzato dal Ccn Egola e con l’adesione dei commercianti di tartufo e dei vignaioli. “Siamo un circolo di volontari che, per quanto possibile, cerca di offrire un punto di aggregazione in un paese che non ha altri servizi né attività”, ha detto il presidente del circolo Arci Giuseppe Latini.

“Noi facciamo da cornice alla festa – ha aggiunto il presidente del Ccn Egola Benito Muscolo – mettendo in campo stand e bancarelle. Il nostro Ccn copre una bella fetta di negozi e di territorio del Comune di San Miniato, ma a Cigoli purtroppo non esistono attività. Spererei un giorno di vedere qualche apertura. Sappiamo che non è semplice ma noi daremo il nostro supporto”.

Il marzuolo torna dunque ad essere l’occasione per fare conoscere e apprezzare il borgo di Cigoli, che nella sua piccola e suggestiva posizione panoramica conserva le origini del pittore Ludovico Cardi e la storia del celebre Santuario dedicato alla Madonna dei bimbi. “Questo evento serve a dare vitalità e attrazione a questo borgo – ha commentato il sindaco di San Miniato Simone Giglioli – perché se le nostre frazioni non sono solo dei dormitori lo dobbiamo a questi luoghi e a queste manifestazioni, che fanno incontrare la gente e ne attirano da fuori”. “Il marzuolo in particolare è molto importante per noi – ha detto Massimo Tofanelli dell’Associazione tartufai – perché è fondamentale per l’addestramento dei cani, ma anche perché è particolarmente apprezzato e richiesto dai ristoratori, anche più del tartufo nero”.

Per gustarlo non resta dunque che fare tappa a Cigoli. Già dal prossimo fine settimana, infatti, è prevista un’anticipazione della Mostra mercato, con la possibilità di mangiare al ristorante I Giorni del Tartufo (allestito nei locali del circolo) dalle 19,30 del sabato e la domenica sia a pranzo che a cena (per prenotazioni 3475079284). Sabato 12, alle 15, partirà da Cigoli la Corsa podistica del tartufo marzuolo.

Sabato 19 si entra nel vivo della festa con l’apertura (dalle 10 del mattino) della tipica mostra di modellismo ferroviario a cura del gruppo Amici del Treno di Cigoli, che resterà visibile fino al tardo pomeriggio della domenica. L’apertura del ristorante è prevista invece per la cena, a partire dalle 19,30, mentre domenica 20 il servizio sarà attivo a pranzo e a cena. Nelle stesso giorno appuntamento con il mercato di prodotti tipici e mercatino dell’artigianato a partire dalle 10 del mattino. Alla stessa ora prenderà il via la visita guidata al borgo a cura di Discover San Miniato (per prenotazioni 3341578567), seguita alle 10,30 sala dimostrazione di escavazione del tartufo a cura dell’Associazione tartufai. Dimostrazione che sarà replicata alle 15, seguita alle 15,30 dal cooking show e dalla degustazione a cura dello chef Marco Nebbia e alle 18 dall’esibizione della soprano Sevilay Bayoz nella chiesa di San Rocco.