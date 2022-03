Consulta di Marti a caccia di membri

Il Comune di Montopoli Valdarno è a caccia di membri per la consulta di Marti. L’assemblea consultiva della frazione, nata con le altre già nel 2020 (leggi qui) con un già esiguo numero di membri (3), ha finito per ridursi ancora, complice forse anche lo sfilacciamento che dopo il Covid sta attraversando un po’ tutto il tessuto sociale, soprattutto nelle piccole realtà.

Di qui il bando per nuove autocandidature alla carica di componente della consulta. Tutti coloro che risiedono nella frazione e vogliono cimentarsi nell’opera di rappresentanza delle istanze al Comune hanno diritto a far parte della consulta.

Il termine ultimo per la presentazione del modulo, reperibile in comune o nel sito dell’ente, è il giorno 14 marzo, alle 13, all’Ufficio Protocollo del Comune, o in apertura della prima seduta legittimamente convocata dal sindaco che avrà luogo il 18 marzo alle 21,15 all’Antiquarium di Marti.