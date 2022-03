Una scogliera sul Rio Ponticelli, rimosso lo smottamento

C’è una nuova scogliera sul Rio Ponticelli, a Staffoli ma nel comune di Castelfranco di Sotto. L’intervento per la sicurezza idraulica è stato realizzato dal Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord in località Casoni.

L’obiettivo del lavoro era quello di ripristinare un importante smottamento di circa 40 metri lineari: si è quindi proceduto a rimuovere dall’alveo l’ostruzione prodotta dal cedimento della sponda e a realizzare appunto la nuova scogliera, che sarà a protezione dell’argine e scongiurerà nuove problematiche.

“L’intervento – spiega il Consorzio – è stato eseguito a seguito di una segnalazione da parte di un gruppo di cittadini. Abbiamo quindi valutato l’esigenza di intervenire in tempi rapidi: sia per ripristinare una situazione di piena sicurezza, messa a rischio dallo smottamento che appunto era andato ad occupare l’alveo e restringeva così il corretto deflusso delle acque sia per prevenire nuove criticità. La realizzazione della scogliera va proprio in questa direzione”.