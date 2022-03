Una borsa di studio per tesi su donne e conceria tra le iniziative dell’8 marzo

La cerimonia Otto donne per l’otto marzo e, in collaborazione con la Fondazione Marianelli, una borsa di studio per tesi di laurea dedicata al ruolo della donna nel mondo della conceria e ai cambiamenti che ha attraversato dalla fine del XIX secolo ad oggi. Sono le iniziative dell’amministrazione comunale di Santa Croce sull’Arno in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’appuntamento è per sabato 12 marzo alle 9,30 nella sala del consiglio,

“Le donne di Santa Croce sull’Arno – spiega la sindaco Giulia Deidda – che si distinguono per la loro professionalità, per il loro impegno, per i risultati raggiunti sono, ogni anno, moltissime. È giusto dar loro un riconoscimento per aver dimostrato di saper eccellere ma anche per l’intero percorso che hanno fatto, che sicuramente è stato un percorso denso di difficoltà, di pregiudizi, di fermate, di ripartenze, di debolezze e di forza”.

Nada Braccini, assessore al sociale aggiunge: “Stiamo ricostruendo, anno dopo anno, percorsi di donne che continuano a riscrivere un pezzo della nostra storia. Il fatto che la Fondazione Marianelli sostenga una borsa di studio che incentivi questo tipo di ricerca è importantissimo, e spero che arrivino tante adesioni”. La scelta dei nomi delle donne che verranno premiate viene fatta ogni anno raccogliendo articoli e testimonianze sui traguardi lavorativi, culturali e sportivi raggiunti da donne santacrocesi nel territorio o in Italia o nel mondo.