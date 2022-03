Alunni e docenti dei comprensivi di San Miniato scendono in piazza per la pace

In continuità con i temi di educazione civica e seguendo la raccomandazione del ministro dell’istruzione Bianchi di riflettere sul significato dell’art.11 della Costituzione Italiana, dopo aver avviato percorsi di educazione alla pace nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, domani (11 marzo) dalle 10 alle 12 bambini e ragazzi dei due Comprensivi del Comune di San Miniato daranno vita a una serie di manifestazioni, sia all’interno che all’esterno dei plessi scolastici. Si tratterà di un momento di condivisione delle attività svolte, per affermare tutti insieme il valore della pace.

L’Istituto Buonarroti realizzerà il proprio Flash mob in Piazza Stellato Spalletti a Ponte a Egola. L’Istituto Sacchetti realizzerà, alla stessa ora, Flash mob nei seguenti luoghi: nel centro storico di San Miniato; in Piazza Capoquadri a La Scala; nei Giardini adiacenti alla Casa culturale a San Miniato Basso; in Piazza Alberi a Ponte a Elsa. Le scuole dell’infanzia usciranno nei giardini e nelle adiacenze della scuola.