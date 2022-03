Autolinee Toscane, possibili disagi nel servizio di bus per l’aeroporto Galilei

Possibili disagi nel servizio di bus di Autolinee Toscane verso e da l’aeroporto Galilei. Da domani (11 marzo) partiranno infatti i lavori per preparare il cantiere del nuovo scalo di Pisa.

Il cantiere vero e proprio del nuovo scalo pisano inizierà lunedì (14 marzo), ma giù domani verranno posizionate le transenne per limitare l’accesso all’area interessata dai lavori. Allo stato attuale, in mancanza dell’individuazione di un luogo di sosta e fermata che garantisca la piena sicurezza di lavoratori e utenti, non infatti è possibile garantire lo svolgimento del servizio. È quindi possibile che in concomitanza con l’allargamento della cantierizzazione della zona antistante e adiacente allo scalo pisano vi sia la necessità di fermare i bus al capolinea di Sesta Porta.