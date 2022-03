Saccardi alla commissione politiche agricole: “Misure urgenti per i nostri imprenditori”

“Abbiamo chiesto l’applicazione di misure straordinarie urgenti per i nostri agricoltori, in gravi difficoltà adesso che all’aumento dei costi energetici hanno visto aggiungersi le conseguenze della guerra in Ucraina in termini di approvvigionamento e di mercato”.

Così la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi al termine dell’incontro in cui la Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni ha incontrato il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, la sottosegretaria Vannia Gava, ed il ministro delle politiche agricole, Stefano Patuanelli.

“Come è avvenuto per la misura 21 Covid nei Psr – prosegue Saccardi – abbiamo chiesto la moratoria dei mutui per tutti i settori e un sostegno in liquidità per le aziende, con particolare attenzione per la zootecnia e la pesca che stanno subendo molto pesantemente l’aumento dei costi delle materie prime e del carburante”.

Saccardi, in particolare, ha chiesto al ministro Patuanelli di prevedere sui territori un’equa distribuzione delle misure del Pnrr anche con particolare riferimento al prossimo bando sull’agrivoltaico che assume un ruolo fondamentale nella transizione energetica.