Santa Maria a Monte e Montopoli, pioggia di euro per la sicurezza dei canali

Sono 7 gli interventi finanziati dalla Regione Toscana nella Provincia di Pisa (su un totale di 63 sul territorio regionale per complessivi 12 milioni di euro) destinati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico per il triennio 2022-2024. Sono le risorse contenute nel Documento operativo di difesa del suolo (Dods) per la Toscana approvato dalla Giunta regionale (il 7 marzo scorso).

“Si tratta di una robusta azione per la messa in sicurezza del territorio – afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni – e, oltre a queste risorse, sono previsti ulteriori finanziamenti che arriveranno nei prossimi tempi grazie ai 60 milioni di euro stanziati dal Pnrr, da Casa Italia e dal Ministero degli Interni”.

Per il territorio provinciale pisano la Regione ha destinato circa 970mila euro, così suddivisi: realizzazione della cassa di espansione del fosso Mariana Schippisi nel comune di Cascina (184mila euro); manutenzione del torrente Cortolla nel comune di Montecatini Val di Cecina (150mila); progettazione per la messa in sicurezza della valle del Petraio nel Comune di Capannoli (297mila) che sarà realizzata dalla Provincia di Pisa; altri due interventi realizzati dai Comuni: realizzazione di muro di contenimento a Santa Maria a monte (via Repubblica, 40mila) e la messa in sicurezza della frana in via Costalbagno a Montopoli Val d’Arno (65mila). Studio, progettazione e manutenzione della Botte del canale Emissario del lago di Bientina (170 mila) sarà di competenza regionale e per ultima la messa in sicurezza della frana in località Castellaccio (62mila) a Vecchiano, con un intervento assegnato al Comune.