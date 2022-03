Anche Fucecchio a Firenze per la pace

Sarà presente anche il Comune di Fucecchio alla manifestazione Cities stand with Ukraine in programma nel pomeriggio di oggi (12 marzo) alle 15 in piazza Santa Croce a Firenze con la rappresentanza del sindaco, di una delegazione, ed il Gonfalone.

La manifestazione a carattere europeo è organizzata dal Sindaco del Comune di Firenze Dario Nardella in qualità di presidente di Eurocities e saranno presenti i rappresentanti di oltre 100 città italiane ed europee tra cui Parigi, Rotterdam, Lipsia, Zagbria, Valletta, Milano, Napoli, Roma, Bariun ma anche Helsinki, Vienna e Madrid in segno di abbraccio, una catena umana o un momento comune, aperto a Ucraini e a Russi, per far cessare le armi.

Il motivo che ha spinto il primo cittadino fiorentino ad organizzare questo evento è quello di promuovere l’apertura immediata di un negoziato per la pace che permetta di superare questi tentativi frammentati che non stanno portando a particolari risultati.

L’amministrazione comunale fucecchiese, queste le parole riportate nell’atto di adesione, “consapevole della eccezionale gravità della fase storica che stiamo vivendo, intende partecipare attivamente e ribadire la propria volontà di condannare con la massima determinazione ogni azione che possa compromettere la pace e la pacifica convivenza fra i popoli, e ribadisce la propria totale avversità ad ogni forma di sopraffazione, ad ogni aggressione, ad ogni conflitto e a tutte le guerra”.