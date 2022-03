Tra loro ci sono artiste, imprenditrici, commercianti, medici e giovane campionesse dello sport, impegnate nella cultura, nella vita sociale e nel volontariato, soprattutto contro violenze e disparità di genere. Sono le 8 donne premiate questa mattina (12 marzo), nella sala consiliare del Comune di Santa Croce, per la quarta edizione di un’iniziativa tornata finalmente in presenza.

“Temevano di non riuscire a trovare tutti gli anni 8 donne da premiare e invece abbiamo già i nomi delle donne da premiare il prossimo anno” ha detto la sindaca Giulia Deidda consegnando targhe e mazzi di mimose alle otto donne di quest’anno insieme all’assessore Nada Braccini.

Foto 3 di 5









Chiamate in ordine alfabetico, le 8 donne santacrocesi premiate stamani sono Vittoria Becchetti, giovane videoartista e regista, vincitrice di un premio internazionale a New York; Brunella Brotini, prima donna medico di Santa Croce, oggi attiva nel volontariato con n la Pubblica Assistenza e il centro di ascolto donna dell’associazione Lilith; Grazie Chiarini, ex medico di famiglia impegnata in passato nelle istituzione come consigliera comunale con delega alle pari opportunità; Lavinia Consani, giovane campionessa di pattinaggio; Meri Giacomelli, titolare della storica merceria nel centro di Santa Croce; Roberta Magi, imprenditrice alla guida della Pag Chimica di Santa Croce, impegnata nel volontariato contro la violenza di genere; Simonetta Melani, artista, già membro della commissione del centro attività espressive di Villa Pacchiani e Letizia Quaglierini, insegnante di inglese, ex vicesindaca di Santa Croce e apprezzata scrittrice di romanzi.