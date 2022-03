Se non avesse fatto di cognome Calenda, probabilmente lo scambio di tweet su Fucecchio sarebbe passato inosservato. Ma l’orgoglioso padre (europarlamentare e segretario del partito Azione) di Tay, 31 anni, Carlo ha condiviso sul social network un “cinguettio” della figlia in viaggio verso il confine con l’Ucraina con una foto del convoglio di aiuti partito proprio da Fucecchio ( leggi qui ) e incontrato in Polonia.

Nello stesso momento, l’assessore Valentina Russoniello a bordo di uno dei mezzi stava scattando una foto alla colonna di mezzi che affiancava il pulmino e così le due donne si sono fotografate a vicenda, ma lo hanno scoperto solo dopo. Una combinazione quasi incredibile nella portata mondiale dell’evento in corso, che è valsa uno scambio di tweet e retweet alla fine del quale, l’assessore ha invitato la giovane reporter a Fucecchio per raccontare la sua esperienza.

Foto 2 di 2



La ragazza infatti, che ha specificato di non essere reporter di guerra e quindi che non sarebbe entrata nel confine del Paese, sta facendo un reportage su delle persone che portano aiuti umanitari alla frontiera e che hanno riportato in Francia una famiglia Ucraina, proprio come ha fatto Fucecchio. Tay vive proprio in Francia.